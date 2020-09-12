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Из украинского AppStore удалили приложения российских телеканалов

Из украинского AppStore удалили приложения российских телеканалов

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Из украинской версии магазина приложений AppStore для мобильных телефонов, планшетов и компьютеров компании Apple были удалены четыре приложения российского государственного медиахолдинга ВГТРК. Об этом пишет DW, передает УНН.

Заблокированные приложения “Россия 1”, “Россия телевидения и радио”, “Вести FM” и “Вести.ру”. Кроме того, из AppStore было удалено приложение российского телеканала НТВ. Apple направила в ВГТРК и НТВ соответствующие сообщения. Удаление мобильных приложений произошло по требованию Службы безопасности Украины.

Вещание телеканалов ВГТРК было запрещено в Украине в 2014 году.

В России решение компании Apple вызвало возмущение. Так, глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев назвал произошедшее “чистой политикой и цензурой”, цитирует издание.

По словам главы комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, решение Apple — это “ограничение права русскоязычного населения Украины на доступ к информации”.

Ранее Россия, в частности, в Совете Европы требовала “отреагировать на запрет русскоязычной рекламы” в Украине.

Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины — в оккупированных Крыму и части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной пока Киеву территории.

Так, в октябре прошлого года Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет информационную войну с Россией и уже добилась вещания в ОРДЛО, где применяют очень мощные средства блокировки.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, телеканал, российские СМИ, российская пропаганда, Apple
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