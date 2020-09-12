В Apple опровергли удаления из украинского AppStore приложений телеканалов РФ

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Компания Apple опровергла информацию об удалении из украинской версии магазина приложений AppStore для мобильных телефонов, планшетов и компьютеров приложения российского телеканала НТВ и четырех приложений российского государственного медиахолдинга ВГТРК. Опровержение Apple приводит Deutsche Welle, передает УНН.

“Apple “не удаляли из AppStore в Украине ни одно из этих приложений”, а “лишь сообщило российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложило обратиться к ним напрямую”, приводит издание сообщение пресс-службы американской компании.

Ранее DW сообщало, что представители ВГТРК и НТВ получили сообщение от Apple, в которых говорилось об удалении мобильных приложений по требованию Службы безопасности Украины. Вещание телеканалов ВГТРК было запрещено в Украине в 2014 году.