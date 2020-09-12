Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0264  EUR: 32,77 -0,0300 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Активность на рынке недвижимости снизилась: эксперт объяснил причины
Активность на рынке недвижимости снизилась: эксперт объяснил причины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5115

В Apple опровергли удаления из украинского AppStore приложений телеканалов РФ

В Apple опровергли удаления из украинского AppStore приложений телеканалов РФ

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Компания Apple опровергла информацию об удалении из украинской версии магазина приложений AppStore для мобильных телефонов, планшетов и компьютеров приложения российского телеканала НТВ и четырех приложений российского государственного медиахолдинга ВГТРК. Опровержение Apple приводит Deutsche Welle, передает УНН.

“Apple “не удаляли из AppStore в Украине ни одно из этих приложений”, а “лишь сообщило российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложило обратиться к ним напрямую”, приводит издание сообщение пресс-службы американской компании.

Ранее DW сообщало, что представители ВГТРК и НТВ получили сообщение от Apple, в которых говорилось об удалении мобильных приложений по требованию Службы безопасности Украины. Вещание телеканалов ВГТРК было запрещено в Украине в 2014 году.

Ранее Россия, в частности, в Совете Европы требовала “отреагировать на запрет русскоязычной рекламы” в Украине.

Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины — в оккупированных Крыму и части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной пока Киеву территории.

Так, в октябре прошлого года Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет информационную войну с Россией и уже добилась вещания в ОРДЛО, где применяют очень мощные средства блокировки.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, Украина, российская пропаганда, Apple
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.