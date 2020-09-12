Украинское посольство в США передало в Украине гумпомощь для борьбы с COVID-19

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Посольство Украины в США передало гуманитарный груз в украинские больницы для помощи в противодействии с пандемией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу посольства.

“Гуманитарная помощь собрана американской благотворительной организацией „The Fishermen“ и при содействии Посольства Украины в США передана в больницы Харькова”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что состав гуманитарной помощи направлен на противодействие COVID-19 и лечения больных вирусом, в частности, груз включает аппарат УЗИ, кардиограф, медицинские аспираторы, ручные респираторы, анестезиологические дыхательные контуры, контейнеры для хранения биологически опасных веществ, кислородные трубки, больничные одеяла, шприцы, медицинские халаты, защитные маски, хирургические и смотровые перчатки, бахилы и тому подобное.

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Как сообщил президент американской благотворительной организации “The Fishermen” Алекс Говен, это только начало сотрудничества с Украиной, и в дальнейшем планируется передать еще больше предметов медицинского назначения.

Ранее в Госдепе США назвали сумму помощи Украине на борьбу с COVID-19.