Три авто за три миллиона для руководства: в Минстратегпром объявили тендер

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое создали в июле, объявило тендер на закупку трех автомобилей ожидаемой стоимостью 3 миллиона гривен, сообщает УНН со ссылкой на объявление в системе Prozorro.

Модели авто не сообщаются, но в объявлении отмечается, что один легковой автомобиль должен быть "для члена Кабинета министров". И еще два для "обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти".

Среди особых требований к авто: черный цвет, автоматический корректор угла наклона передних фар, боковой хромированный молдинг оконной линии, 2-3 зонный климат-контроль, мультифункциональный руль, мультифункциональный задний центральный подлокотник и прочее.

Отметим, что по словам народного депутата Александры Устиновой, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского уже около пяти месяцев - со дня создания - не выполняет своих полномочий.

Кроме того, за все это время штат Минстратпрома не был заполнен, работает всего 7 человек: сам Уруский, его министры и советники. Конкурсы на соответствующие должности так и не были объявлены. Также, по словам нардепки, в министерстве не создано режимно-секретного подразделения, регламентирующего доступ сотрудников к государственной тайне. Поэтому они и в дальнейшем не смогут выполнять ряд функций.