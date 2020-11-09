Начался сбор молодежной сборной Украины: готовятся к матчам с Мальтой и Северной Ирландией

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сине-желтые сыграют против Мальты (13 ноября на острове в городе Та-Кали) и Северной Ирландии (17 ноября в Ковалевке). В окончательный список Руслана Ротаня вошли 23 исполнители. Первые из них прибыли в лагерь команды в воскресенье. Сегодня, 9 ноября, коллектив должен собраться в полном составе. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.

“Три футболиста (Кучерук, Кравчук и Якимец) только сегодня сдали тесты на COVID-19 и, если их результаты будут отрицательными, присоединятся к сборной под вечер”, — уточняется в сообщении.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Руслан Нещерет (“Динамо” Киев), Владислав Кучерук (“Колос” Ковалевка), Анатолий Трубин (“Шахтер” Донецк).

Защитники: Александр Сирота, Кристиан Биловар (оба — “Динамо” Киев), Владислав Дубинчак (“Днепр-1” Днепр), Игорь Снурницин ( “Олимпик” Донецк), Тимур Стецков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (все — “Александрия”), Богдан Милованов (“Спортинг”, Испания).

Полузащитники: Даниил Семилет (“Ворскла” Полтава), Владимир Бражко (“Динамо” Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко (оба — “Днепр-1” Днепр), Артем Бондаренко (“Мариуполь”), Георгий Судаков (“Шахтер” Донецк), Владимир Якимец (“Львов”), Даниил Кравчук (“Ворскла” Полтава).

Нападающие: Илья Шевцов (“Десна” Чернигов), Даниил Сикан (“Мариуполь”), Николай Кухаревич (“Рух” Львов), Богдан Вьюнник (“Шахтер” Донецк).

Как писал УНН, молодежная сборная может усилить национальную сборную. Детали вызова игроков в основную команду Руслан Ротань пообещал предоставить позже.