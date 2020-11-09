Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,14 -0,2268  EUR: 33,42 -0,1574 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
9405

Азиатские биржи демонстрируют рекордный рост на фоне победы Байдена

Азиатские биржи демонстрируют рекордный рост на фоне победы Байдена

Джо Байден

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Победа Джо Байдена на выборах президента США привела к рекордным за последние годы показателям роста на азиатских биржах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Сообщения о победе Джо Байдена на выборах президента США привели к рекордным за последние годы показателям роста на азиатских биржах в понедельник, 9 ноября. Это первый день торгов после того, как СМИ объявили о результатах президентской избирательной гонки в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс южнокорейской биржи вырос на 1,8% до рекордного за два с половиной года показателя в 2495,15 пунктов. Индекс бирж Шанхая и Шэньчжэня достиг показателя в 4998,8 пунктов - самого высокого за последние пять с половиной лет.

"На 2,6% вырос индекс японской биржи Nikkei. Он достиг показателя в 24962,8 пунктов - самого высокого за последние почти 30 лет. Правда, рост на японском рынке акций связан также и с успехами японских концернов, прежде всего машиностроительных, в преодолении проблем, связанных с пандемией COVID-", - говорится в сообщении.

Напомним, цены на нефть подскочили на фоне данных о победе Байдена.

Источник: УНН
Теги: США, Джо Байден, биржа, Азия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.