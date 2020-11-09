Азиатские биржи демонстрируют рекордный рост на фоне победы Байдена

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Победа Джо Байдена на выборах президента США привела к рекордным за последние годы показателям роста на азиатских биржах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Сообщения о победе Джо Байдена на выборах президента США привели к рекордным за последние годы показателям роста на азиатских биржах в понедельник, 9 ноября. Это первый день торгов после того, как СМИ объявили о результатах президентской избирательной гонки в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс южнокорейской биржи вырос на 1,8% до рекордного за два с половиной года показателя в 2495,15 пунктов. Индекс бирж Шанхая и Шэньчжэня достиг показателя в 4998,8 пунктов - самого высокого за последние пять с половиной лет.

"На 2,6% вырос индекс японской биржи Nikkei. Он достиг показателя в 24962,8 пунктов - самого высокого за последние почти 30 лет. Правда, рост на японском рынке акций связан также и с успехами японских концернов, прежде всего машиностроительных, в преодолении проблем, связанных с пандемией COVID-", - говорится в сообщении.

Напомним, цены на нефть подскочили на фоне данных о победе Байдена.