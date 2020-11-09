В Кривом Роге объявили день траура по погибшим во время массовой резни

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Кривом Роге в Днепропетровской области понедельник, 9 ноября, объявлен днем траура по погибшим во время нападения мужчины с ножом на прохожих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"По распоряжению городского головы Кривого Рога 9 ноября в городе объявлено днем траура по погибшим во время нападения злоумышленника", - говорится в сообщении.

Напомним, Криворожская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении мужчине, который 7 ноября совершил нападение на людей, в результате чего два человека погибли, еще восемь - получили ранения.



Как сообщалось ранее в УНН, в МВД рассказали подробности о нападавшем с ножом в Кривом Роге. По их информации, злоумышленник хотел убить 15 человек.



