Сертификация учителей - 2020: завершили финальный третий этап

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Государственная служба качества образования завершила финальный третий этап пилотной сертификации учителей начальных классов 2020 года, в котором приняли участие более 1 тыс. учителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

“Государственная служба качества образования завершила финальный третий этап пилотной сертификации учителей начальных классов 2020 года — изучение практического опыта работы. Участие в нем приняли 1032 педагога”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что третий этап сертификации проходил с 12 октября по 5 ноября и проходил независимо от уровня эпидемической опасности в регионах, поскольку происходил с использованием онлайн-платформ и без посещения уроков экспертами.

“К участию в третьем этапе были допущены 1040 учителей начальных классов. Из них 1032 приняли участие в этом этапе, 8 — отказались от дальнейшего участия в сертификации. Среди участников третьего этапа сертификации наибольшая доля — 29,9% — имеют 21-30 лет стажа в должности, второе и третье места по этому показателю занимают педагоги, работающие 11-20 лет (24,8%) и 2 5 лет (20,9%) соответственно”, — говорится в сообщении.

Распределение участников третьего этапа по квалификационным категориям выглядит так: высшая категория — 50%; I категория — 21%; II категория — 17%; специалист — 11%.

“64% учебных заведений, в которых работают участники третьего этапа сертификации, расположенные в городах, 36% — в сельской местности”, — добавили в МОН.

Как сообщал УНН ранее, третий этап пилотной сертификации учителей начальных классов 2020 — изучение практического опыта работы — происходил с 12 октября по 6 ноября.