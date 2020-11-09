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Президент Азербайджана: мы готовы попросить помощи у Турции, если против нас будет агрессия

Президент Азербайджана: мы готовы попросить помощи у Турции, если против нас будет агрессия

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна может рассмотреть вариант обращения к Турции за оказанием военной помощи в случае агрессии. Об этом азербайджанский лидер рассказал в интервью BBC, передает УНН.

"Много лет назад между нами был подписан документ, предусматривающий военную помощь Турции в случае агрессии. В некотором смысле у нас есть такой же формат, какой сложился между Арменией и Россией. Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость в военной помощи от Турции, то мы рассмотрим этот вариант", - отметил Алиев, слова которого приводит агентство АзерТАдж.

По его словам, если ситуация будет и дальше развиваться в нынешнем ключе, поводов для обращения к Турции не будет.

Интервью Ильхама Алиева было показанно также в эфире местного телеканала Baku TV:

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Источник: УНН
Теги: Армения, Турция, Азербайджан, Нагорный Карабах
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