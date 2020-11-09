Коронакризис бьет по внешней торговле Украины: с начала года спад в 9%

КИЕВ. 9 ноября. УНН. За январь-октябрь 2020 ujlf товарооборот Украины достиг 82,76 млрд долларов, что на 8,81% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дефицит торговли товарами за этот период составил 3,2 млрд долларов, сократившись вдвое по сравнению с январем-октябрем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

За этот период в Украине импортировали товаров на более 43 млрд долл. (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го импорт уменьшился на 5,99 млрд долл. или на 12,21%).

Экспортировали из Украины на 39,72 млрд долл. (уменьшение экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 2 млрд долл. или 4,82%).

Первое место по экспорту из Украины - у зерновых - на 7,63 млрд долл. Больше всего импортировали в Украину - топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки - 6,35 млрд долл.

Напомним, в Минэкономики отметили, что продолжается адаптация экономики к новым реалиям сегодняшнего дня и условиям функционирования с учетом изменчивости ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19. Отдельные виды промышленной деятельности, строительство (активное продолжение программы "Большое стоитльство"), сфера торговли (как оптового товарооборота, так и активное развитие розничного сегмента рынка) продемонстрировали улучшение своей динамики.

В то же время в ведомстве прогнозируют, что падение экономики резко ускорится в случае локдауна.