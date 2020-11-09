Бойня на военном аэродроме в Воронеже: задержан подозреваемый, опубликованы новые детали

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Солдат-срочник Антон Макаров, устроивший стрельбу в военной части в Воронеже, задержан, сообщает федеральное агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, пишет УНН.

Злоумышленника задержали после того, как правоохранительные органы получили оперативные данные об угоне машины вблизи поселка Землянский, рассказал информированный источник. На прилегающих дорогах были выставлены посты, после чего полиция заблокировала машину на дороге. Угонщиком оказался Макаров.

Утром 9 ноября Макаров напал с топором, а затем открыл стрельбу по сослуживцам на военном аэродроме “Балтимор”. В результате погибли трое военнослужащих — майор, ефрейтор и рядовой, еще один срочник получил ранения. После этого нападавший скрылся с оружием с места преступления. В городе был объявлен план-перехват.

Сообщалось, что причиной нападения мог стать конфликт солдата с проверяющим офицером. Представитель Западного военного округа заявил, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается нервный срыв военнослужащего.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту тройного убийства в военной части.

В свою очередь Telegram-канал Mash привел новые детали о личности солдата. “Бабушка Антона Макарова рассказала нам о его сложностях на службе, детстве, характере и отношениях с матерью”, — сообщил Mash.

“По словам Елены Спиридоновны, в армии 20-летний парень столкнулся с проблемами. Один из сослуживцев постоянно к нему приставал, отбирал вещи и издевался. Поэтому Антон периодически просил привезти что-то в часть. При этом женщина описывает внука, как тихого и спокойного. Воспитанием Макарова занимались бабушка и дедушка — мать уехала в Израиль после окончания им второго класса, вышла замуж и больше никогда не приезжала. Общалась с ним только по Скайпу. Бабушка рассказывает, что Антон не говорил про родительницу плохо, но был сильно обижен. Отца своего он не знал, девушки у него не было. После школы поступил в институт МВД, но позже забрал документы и ушёл в армию”, — указано в сообщении.