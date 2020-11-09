"Будет тяжело": Кулеба дал прогноз на переговоры советников "нормандской четверки" 13 ноября

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Будущие переговоры советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), запланированные на 13 ноября, будут тяжелыми. После этой встречи будут планировать переговоры глав государств. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Как бы тяжело не было, будет снова тяжело 13-го (ноября - ред.), но нужно проводить встречу, двигаться вперед, потому что другого пути пока нет... В качестве формата "Норманди" является основой, именно там решаются ключевые вопросы на уровне лидеров четырех государств", - отметил Кулеба.

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По словам министра иностранных дел, после видеопереговоров 13 ноября советников "нормандской четверки" - будут планировать встречу глав государств.

На прошлой неделе Президент Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 13 ноября, состоятся переговоры через видеосвязь советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия).

Нормандский формат переговоров по Донбассу существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. С тех пор произошел ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контакты министров иностранных дел, представителей сторон.