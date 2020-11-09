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Ляшко: Минздраву поставлена "срочная задача" увеличить до 80 тыс. койкомест для пациентов с COVID-19

Ляшко: Минздраву поставлена "срочная задача" увеличить до 80 тыс. койкомест для пациентов с COVID-19

Виктор Ляшко

КИЕВ. 9 ноября. УНН. На сегодня Минздраву поставлена задача срочно увеличить количество коек, которые до этого были готовы принимать больных с коронавирусной болезнью, до 80 тысяч. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Сегодня поставлена задача увеличить достаточно срочно вместо 50 тысяч коек, которые у нас были к этому готовы принимать больных с коронавирусной болезнью, до 80 тысяч коек. На все эти кровати в ближайшее время (в течение месяца) будут обеспечены кислородом 80% из них. Это будет 60 тысяч коек", - сказал главный санврач.

По его словам, 60 тысяч коек будет обеспечено кислородом путем закупки кислородных концентраторов. Ляшко отметил, что об этом уже есть договоренность, и уже есть самолеты, которые будут везти кислородные концентраторы в Украину.

Дополнительно будет сведена сеть обеспечения кислородом по заведениям, отметил он.

Напомним, Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, больницы, Коронавирус, карантин
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