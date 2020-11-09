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Украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе

Украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Срыв Россией открытия КПВВ, которое должно было состояться 10 ноября на Донбассе, болезненно ударит по потребностям граждан Украины. Об этом говорится в заявлении Украинской делегации в ТКГ, размещенном на Facebook, передает УНН.

"Особенно болезненно по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина со своей стороны подготовила к открытию 10 ноября не только КПВВ, но и сервисные центры, в которых все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь.

"Здесь предусмотрены и отделение банка, и комнаты матери и ребенка. Но как только что мы услышали, что российская сторона восстанавливать их работу не собирается. К сожалению", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, Президент Украины на КПВВ в Счастье проверил новый современный многофункциональный сервисный центр.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, КПВВ
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