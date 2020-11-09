Скандальный глава МВД Эстонии покинет свой пост после комментариев о выборах в США

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Глава МВД Эстонии, вице-председатель Консервативной народной партии Март Хельме уйдет в отставку после заявлений о президентских выборах в США. Об этом сам министр сообщил в понедельник на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на эстонское издание ERR.

“Вчера вечером, глядя на клевету и ложь (звучавшую от других эстонских политиков), я решил уйти в отставку, — сказал он. — Я просто сыт по горло. Я не сделал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность, я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ”.

8 ноября в эфире радиостанции TRE вице-председатель КНП назвал, передает Delfi, Джозефа Байдена и его сына Хантера “коррумпированными типами”, а министр финансов Мартин Хельме заявил, что результаты выборов президента США фальсифицированы. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас позднее назвал эти высказывания абсурдными и призвал “немедленно прекратить подрывать отношения Эстонии и США”. Президент страны Керсти Кальюлайд сообщила, что намерена созвать совет по государственной обороне из-за этих заявлений.

Отметим, что глава МВД Эстонии неоднократно делал скандальные заявления. Ранее в передаче “Räägime asjast” на коммерческой радиостанции TRE Raadio сказал о финском премьере: “Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства”.

Также в начале сентября 2019 года он приказал разобраться, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию.