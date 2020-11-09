Ученый: "антиковидная" плазма из крови переболевших - критически важна для тяжелобольных на COVID-19

КИЕВ. 9 ноября. УНН. На этапе пандемии, когда отсутствуют лекарства и вакцины, “антиковидная” плазма с антителами из крови переболевших, является единственным выходом. Тем более в Украине много тех, кто вылечились и могут иметь высокие титры антител к коронавирусу в крови, чтобы стать донорами. Об этом УНН рассказал академик НАН и НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Владимир Широбоков.

“Я считаю, что это разумный и рациональный выход из сложившейся ситуации. Тем более, что у нас много переболело „ковидом“ и среди них может быть много доноров. По примеру других эмерджентных инфекций и даже таких, которые приближаются к сегодняшней эпидемии ковид — это Sars в 2002 году, MERS — 2012 год, когда также не было лекарств и вакцин, то использовали с успехом плазму. И с лихорадкой Эбола также — использовали с успехом плазму тех, кто переболел”, — пояснил ученый.

Именно в критических ситуациях использование “антиковидной” плазмы может стать вопросом жизни и смерти, считает вирусолог. Принцип ее действия заключается в использовании плазмы с антителами, изъятой из крови тех, кто уже переболел коронавирусом.

“В плазме тех, кто переболел, находятся антитела — в основном класса G, M — это большинство антител, и они хранятся определенное время, 3-4 месяца держится иммунитет гуморальный. Эти антитела, способные нейтрализовать вирус. Они связываются с поверхностными рецепторами вируса и нейтрализуют его инфекционность. Таким образом это препарат направленного действия”, — подчеркнул Широбоков.

Отметим, что согласно обновленным стандартам Минздрава в Украине для отбора потенциальных доноров “антиковидной” плазмы использовать ИФА-тесты. На их закупку потратят 60 млн грн. Вместе с тем, лечение “антиковидной” плазмой все еще не внесены в протокол Минздрава для лечения больных COVID-19.

Ранее УНН писал, что по результатам сравнительного исследования ИФА-тест-систем для определения антител к коронавирусу, тесты украинской компании “Диапроф-Мед” продемонстрировали такую же точность и чувствительность, как и более дорогие тесты американской компании Abbott.