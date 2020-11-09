Новости: Общество
9 ноября 2020, 15:35 • Анна Мурашко • 6225
Минздрав: кровати под COVID-19 в больницах уже восьми областей заполнены более чем на 70%
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине кровати в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Наиболее загружены больницы в областях:
- Полтавская область (92,5%)
- Ровенская область (82,9%)
- Одесская область (73,6%)
- Черниговская область (73,8%)
- Донецкая область (72%)
- Запорожская область (71,4%)
- Винницкая область (70,8%)
- Сумская область (70,1%).
В Киеве занято 58,2% коек.
Напомним, по состоянию на 9 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, в Житомирской и Хмельницкой областях.
Источник: УНН
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