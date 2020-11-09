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Минздрав: кровати под COVID-19 в больницах уже восьми областей заполнены более чем на 70%

Минздрав: кровати под COVID-19 в больницах уже восьми областей заполнены более чем на 70%

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине кровати в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Наиболее загружены больницы в областях:

  • Полтавская область (92,5%)
  • Ровенская область (82,9%)
  • Одесская область (73,6%)
  • Черниговская область (73,8%)
  • Донецкая область (72%)
  • Запорожская область (71,4%)
  • Винницкая область (70,8%)
  • Сумская область (70,1%).

В Киеве занято 58,2% коек.

Напомним, по состоянию на 9 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, в Житомирской и Хмельницкой областях.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус
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