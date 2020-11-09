В Украине закупят 3 млн тестов на антитела: первые сто тысяч на подходе

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правительство проводит закупки тестов на антитела. За выделенные на это 1 млрд грн будет закуплено 3 млн таких тестов. Об этом шла речь во время селекторного совещания Президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

“... правительство проводит закупки тестов на антитела. За выделенные на это 1 млрд грн будет закуплено 3 млн таких тестов. Сейчас на подходе первые сто тысяч”, — говорится в сообщении.

Также Главе государства доложили о том, что больницы Национальной академии наук Украины и “Укрзализныци” принимают ургентных больных, не имеющих COVID-19, чтобы освободить места для пациентов с коронавирусной инфекцией в перепрофилированных для этого медучреждениях. Это прибавило около пяти тысяч коек. Сейчас дорабатывают изменение маршрутов, чтобы больных в ургентном состоянии могли привезти в эти учреждения, сообщили в Офисе.

Кроме того, во время совещания министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что по приказу Президента сейчас происходит закупка кислородных концентратов и лицензирования компаний, которые производят медицинский кислород. Дополнительно было лицензировано 16 таких предприятий.

Как сообщал УНН, правительство планирует закупить 2 млн быстрых тестов на COVID-19.