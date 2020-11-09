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Новости: Криминал и ЧП
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В Одессе женщина похитила машину такси и попала в ДТП

В Одессе женщина похитила машину такси и попала в ДТП

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Одессе задержали женщину, которая ночью завладела автомобилем службы такси и совершила на нем ДТП. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"В Одессе полицейские задержали женщину, которая завладела автомобилем такси и совершила на нем ДТП. Возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить, - заблокировала двери, села за руль и уехала. Двигаясь по центру города, правонарушительница не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованной на обочине иномаркой. В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, предусмотрено ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Правовая квалификация всем действиям фигурантки будет дана в ходе следствия.

Напомним, в Киеве за выходные произошло 166 дорожно-транспортных происшествий.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Одесса и Одесская область, женщина, такси
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