В СНБО заметили, что все больше украинцев носят маски

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине заметно увеличивается количество людей в масках. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время селекторного совещания Президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что заметно увеличивается количество людей в масках, ведь украинцы начали более ответственно относиться к противоэпидемическим мероприятиям", - говорится в сообщении.

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Напомним, парламентарии приняли в целом законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте. Соответствующее решение поддержали 262 народных депутатов Украины.

Позже министр юстиции Денис Малюська заверил, что в Украине не будут штрафовать за неношение маски на улице.