В Украине еще в более 7 тыс. городов и сел нет 4G

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Минцифры заявило об ускорении покрытия Украины скоростным мобильным интернетом, указывая, что с июля по октябрь более 4,7 млн украинцев в более 7 тысячах населенных пунктов получили 4G. При этом осталось подключить еще 7,3 тыс. населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ведомства.

"Благодаря запуску предоставления услуг мобильной связи 4G в диапазоне 900 МГц, покрытие скоростным мобильным интернетом мы ускорили в два раза... За прошлый месяц подключены к 4G почти 2,5 тысячи населенных пунктов, а более 300 тысяч украинцев получили возможность пользоваться скоростным интернетом в мобильном впервые", - сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По данным Минцифры, в октябре:

Операторы подключили к 4G 2497 населенных пунктов

В 1146 городах и селах 4G появился впервые

320 тыс. украинцев получили 4G впервые

"За весь период реализации проекта, с июля по октябрь, более 4,7 млн украинцев получили 4G (7,7 тыс. населенных пунктов). При этом более 1,5 млн украинцев получили 4G впервые (3,8 тыс. населенных пунктов). В общем по стране 20 506 городов и сел уже имеют 4G. Осталось подключить еще 7,3 тыс. населенных пунктов. Это небольшие села, где часто жители не имеют никакого доступа к широкополосному интернету", - указали в ведомстве.

Отмечается, что до конца года 4G станет доступен жителям Черкасской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей.

Также в Минцифры поделились планами, чтобы скоростным мобильным интернетом уже за 3 года могли пользоваться 95% украинцев.

Между тем, к примеру, в Швеции запустили первую сеть 5G - еще в мае.