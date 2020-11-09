Украинка завоевала две медали на этапе Кубка мира по гребному слалому

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинская спортсменка Виктория Ус завоевала "бронзовую" и "серебряную" медали на этапе Кубка мира по гребному слалому, который проходит во французском городе По, передает УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.

Виктория поднялась на третью строчку в соревнованиях в байдарке-одиночке, преодолев дистанцию за 111,92 секунды (без штрафных очков).

В каноэ-одиночке Ус завоевала "серебро", преодолев дистанцию за 121,64 секунды. В шаге от пьедестала остановилась другая украинская спортсменка - Виктория Добротворская, которая показала результат 125,14 с.

Заметим, что Виктория Ус выступала на Олимпийских играх в Рио-2016 (12-ое место), а в прошлом году завоевала право выступать на Играх-2020.

Как сообщалось ранее в УНН, Кабмин принял стратегию развития физкультуры и спорта до 2028 года.