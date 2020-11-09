Министр финансов Украины Марченко заболел COVID-19 - нардеп

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук во время встречи с представителями "Авто Евро Сила", которая транслировалась на странице общественной организации в Facebook.

"Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел COVID-19 и сегодня на больничном", - сказала нардеп.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.