Синхронизация с европейской системой ENTSO-E происходит согласно плану - Буславец

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Подготовка синхронизации Украины с европейской системой ENTSO-E идет согласно плану. Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец на встрече с Послом Литвы Вальдемарасом Сарапинасом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Ольга Буславець отметила, что синхронизация с европейской системой ENTSO-E является приоритетом для Украины, и сейчас подготовка к этому происходит в соответствии с утвержденным планом", - говорится в сообщении.

Также руководительница Минэнерго сообщила об утверждении прогнозного баланса электроэнергии на 2021 год, в котором не предусмотрен импорт или экспорт из Беларуси и России.

Кроме того анонсировано намерение подписать Техническое Соглашение о присоединении Украины к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

"Это позволит привлечь опыт передовых стран и усилить нашу энергетическую безопасность", - уточнила Буславец.

Руководительница Минэнерго также отметила, что в настоящее время проводится активная работа по усилению кибербезопасности энергетического сектора Украины.

В общем стороны обсудили перспективные направления в энергетической отрасли Украины: развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности, водородная энергетика, смарт-технологии.

Отдельно остановились на возможном сотрудничестве Украины и Литвы в сфере возобновляемой энергетики, в частности, развития потенциала биосырья, и договорились продолжать конструктивный диалог в этом вопросе.