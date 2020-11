Акции "взлетели" до небывалого уровня после успеха вакцины от COVID-19 - Bloomberg

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Акции во всем мире резко выросли, а облигации упали после того, как масштабное исследование вакцины против коронавируса дало многообещающие результаты, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Так, индексы S & P 500 и Dow Jones Industrial Average поднялись до рекордных значений на фоне новости о том, что вакцина против Covid-19, разработанная Pfizer Inc. и BioNTech SE, предотвратила более 90% инфекций.

Сообщается также, что акции таких компаний как American Airlines Group Inc. и Carnival Corp. взлетели более чем на 22%. В то же время компании Zoom Video Communications Inc. и Peloton Interactive Inc. упали как минимум на 18% с появлением надежды на возвращение к нормальной жизни.

Кроме того, нефть взлетела, а золото, японская йена и швейцарский франк упали.

Как сообщал УНН, сегодня американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщили об успешном завершении третьего этапа испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.