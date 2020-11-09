Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0259  EUR: 33,39 -0,0307 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
30810

Ситуация в Карабахе: МЧС Армении заявило, что на границе с Азербайджаном сбили российский вертолет, есть жертвы

Ситуация в Карабахе: МЧС Армении заявило, что на границе с Азербайджаном сбили российский вертолет, есть жертвы

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российский вертолет потерпел крушение на границе Армении и Азербайджана, сообщает МЧС Армении, сама катастрофа произошла на отдалении от зоны конфликта в Нагорном Карабахе, пишет УНН.

Эту информацию подтвердили в Минобороны России федеральному агентству ТАСС. В ведомстве уточнили, что вертолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Инцидент произошел у села Ерасх. Это село находится на границе Армении и Нахичеванской автономной республики — более чем в 100 километрах от Нагорного Карабаха, где продолжаются боестолкновения между армянскими и азербайджанскими войсками. От села Ерасх до территорий Турции и Ирана менее 10 километров.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека. Еще один получил ранения средней тяжести и был эвакуирован. Кто вел стрельбу по вертолету, пока неясно.

Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто сбил российский вертолет Ми-24 над Арменией. “Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету”, — говорится в сообщении ведомства.

Вертолет сопровождал автоколонну, двигавшуюся в сторону российской военной базы, расположенной в Армении.

Напомним, сегодня вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента непризнанного Нагорного Карабаха также пишет, что азербайджанские силы находятся на подступах к столице непризнанной республики Степанакерту, и отмечает, что существованию города “угрожает опасность”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.