Ситуация в Карабахе: МЧС Армении заявило, что на границе с Азербайджаном сбили российский вертолет, есть жертвы

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российский вертолет потерпел крушение на границе Армении и Азербайджана, сообщает МЧС Армении, сама катастрофа произошла на отдалении от зоны конфликта в Нагорном Карабахе, пишет УНН.

Эту информацию подтвердили в Минобороны России федеральному агентству ТАСС. В ведомстве уточнили, что вертолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Инцидент произошел у села Ерасх. Это село находится на границе Армении и Нахичеванской автономной республики — более чем в 100 километрах от Нагорного Карабаха, где продолжаются боестолкновения между армянскими и азербайджанскими войсками. От села Ерасх до территорий Турции и Ирана менее 10 километров.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека. Еще один получил ранения средней тяжести и был эвакуирован. Кто вел стрельбу по вертолету, пока неясно.

Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто сбил российский вертолет Ми-24 над Арменией. “Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету”, — говорится в сообщении ведомства.

Вертолет сопровождал автоколонну, двигавшуюся в сторону российской военной базы, расположенной в Армении.

Напомним, сегодня вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента непризнанного Нагорного Карабаха также пишет, что азербайджанские силы находятся на подступах к столице непризнанной республики Степанакерту, и отмечает, что существованию города “угрожает опасность”.