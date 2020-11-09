Меджлис хочет вести параллельный подсчет заболевших COVID-19 в Крыму

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Меджлис крымскотатарского народа планирует организовать кампанию по подсчету заболевших COVID-19 на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев “Громадському радіо”, передает УНН.

“Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать компанию по параллельному подсчету (больных COVID-19 в Крыму — ред.), для того чтобы подготовить квалифицированный документ на предстоящее заседания Экспертного механизма по правам коренных народов, посвященных именно COVID-19 и положению коренных народов на период пандемии. Это направление, которое должно быть более системным”, — сказал Эскендер Бариев.

По его словам, на сегодня в Крыму — “гуманитарная катастроффа” из-за нехватки лекарств и медперсонала, а окупационная власть скрывает реальную ситуацию с заболевшими.

Как сообщал УНН, согласно данным окупационных властей, за прошедшие сутки в Крыму умерли еще два человека с коронавирусной инфекцией.