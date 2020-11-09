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Судно лишили флага из-за захода в оккупированный Крым

Судно лишили флага из-за захода в оккупированный Крым

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Палау лишила флага судно "SKS ONE" за заход в закрытые порты на временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщает украинское посольство в Великобритании, передает УНН.

“Судно „SKS ONE“ (IMO7822160) лишено права плавать под флагом Палау из-за захода в закрытые порты на временно оккупированной территории АР Крым. Благодарны Палау за поддержку территориальной целостности Украины”, — сообщили в посольстве.

Дипломаты отметили, что Украина внимательно следит за четким соблюдением санкций против РФ за оккупацию Крыма.

“Каждый нарушитель будет привлечен к ответственности”, — отметили в посольстве.

Напомним, ранее прокуроры добились в суде очередного ареста судна, владелец которого незаконно добывал песок в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Великобритания
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