Судно лишили флага из-за захода в оккупированный Крым
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Палау лишила флага судно "SKS ONE" за заход в закрытые порты на временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщает украинское посольство в Великобритании, передает УНН.
“Судно „SKS ONE“ (IMO7822160) лишено права плавать под флагом Палау из-за захода в закрытые порты на временно оккупированной территории АР Крым. Благодарны Палау за поддержку территориальной целостности Украины”, — сообщили в посольстве.
Дипломаты отметили, что Украина внимательно следит за четким соблюдением санкций против РФ за оккупацию Крыма.
“Каждый нарушитель будет привлечен к ответственности”, — отметили в посольстве.
Напомним, ранее прокуроры добились в суде очередного ареста судна, владелец которого незаконно добывал песок в оккупированном Крыму.