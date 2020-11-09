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В МИД заявили, что ФСБ создает "мифы" о шпионах и борьбе с ними в аннексированном Крыму

В МИД заявили, что ФСБ создает "мифы" о шпионах и борьбе с ними в аннексированном Крыму

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Федеральная службы России активно действует по наполнению мифов о "шпионах" и "победной борьбе" с ними в аннексированном Крыму. Об этом написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Twitter, передает УНН.

Джапарова напомнила, что в ноябре исполняется четыре года с момента ареста фигарунтив "дела украинских диверсантов" Крыма - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки.

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"Такие дела являются активными действиями ФСБ по наполнению мифов о "шпионах" и "победной борьбе" с ними. По сути, фабрикация политически мотивированных дел против граждан Украины является одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов в Крыму", - добавила она.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудко. Всех трех обвинили в якобы подготовке диверсий в оккупированном Крыму по заказу украинской разведки.

Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил Дудко и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан, а Бессарабову - в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
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