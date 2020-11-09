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Довыборы в ВР: официально победителем признано Анатолия Гунько

Довыборы в ВР: официально победителем признано Анатолия Гунько

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО № 208 - народным депутатом Украины избран Анатолий Гунько, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы.

"... народным депутатом Украины избрано Гунько Анатолия Григорьевича, 1976 года, образование высшее, директор ООО "Гильдия права", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийного, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - сообщили в ЦИК.

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Как отмечается в сообщении, за Гунько проголосовало 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, Украина
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