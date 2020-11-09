Ситуация в Карабахе: Азербайджан признал, что ошибочно сбил российский военный вертолет

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российский вертолет Ми-24 сбил Азербайджан, сообщает УНН со ссылкой на азербайджанский МИД, а также местное издание Report.

“По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября в 18:30 на Нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации”, — указано в сообщении.

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, “который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. Азербайджан выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим”.

Баку заявило о готовности к выплате соответствующей компенсации.

Дипломаты в Баку заявили, что “необходимо подчеркнуть следующее”:

полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.

вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.

Напомним, МЧС Армении заявило, что на границе с Азербайджаном сбили российский вертолет, есть жертвы.