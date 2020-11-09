Кравчук подтвердил открытие всех пунктов пропуска в районе ООС вопреки действиям России

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завтра начиная с 08:00 на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Об этом сообщил Глава Украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ТКГ.

"Завтра, 10 ноября, начиная с 08.00, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в нормандском формате и непосредственно во время прошлого заседания ТКГ, на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения, а на КПВВ в Счастье - работа ЦПАУ и "Ощадбанка". На территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в Луганской - через КПВВ "Станица Луганская" и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на Кравчука.

По его словам, пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00. При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

"С удивлением наблюдаем поразительное несоответствие заявлений и заверения российской стороны о необходимости заботы о нуждах мирных жителей с обеих сторон линии разграничения и ее действий, направленных на прямой срыв ее прямых обещаний, предоставленных руководству ОБСЕ", - говорится в заявлении главы украинской делегации.

Напомним, ранее сегодня Украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.