Резня в Кривом Роге: суд арестовал подозреваемого на два месяца

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Центрально-Городской районный суд Кривого Рога отправил под стражу без альтернативы внесения залога 29-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на людей, в результате чего двое погибли, еще восемь - получили ранения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без альтернативы внесения залога", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Криворожская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении мужчине, который 7 ноября совершил нападение на людей, в результате чего два человека погибли, еще восемь - получили ранения.

Как сообщал УНН, в МВД рассказали подробности о нападавшем с ножом в Кривом Роге. По их информации, злоумышленник хотел убить 15 человек.