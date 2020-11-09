Ситуация в Карабахе: премьер Армении заявил, что "бои за Шушу продолжаются"

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжает бои за стратегически важный город Шуша. Об этом в понедельник написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает УНН.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские силы заняли населенный пункт.

"Бои за Шуши продолжаются", - заявил он.

Напомним, как сообщил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян у себя на Facebook - вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе. “К сожалению, неудачи нас преследуют, и город Шуша полностью вышел из-под нашего контроля”, — подтвердил Погосян.

Видео с армянской стороны:

Пресс-секретарь также пишет, что азербайджанские силы находятся на подступах к столице непризнанной республики Степанакерту, и отмечает, что существованию города “угрожает опасность”. О взятии Шуши 8 ноября объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Минобороны Азербайджана 9 ноября опубликовало видео из города.