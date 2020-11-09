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Двое украинских боксеров проведут титульный бой в Киеве

Двое украинских боксеров проведут титульный бой в Киеве

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В рамках дебютного шоу промоутерской кампании "Ulions Boxing Promotions" состоится титульный бой украинца Владислава Сиренко, передает УНН со ссылкой на страницу промоутерской кампании в Facebook.

Один из самых перспективных украинских супертяжей (192 см, 113 кг) в декабре в Киеве проведет поединок за вакантный пояс WBC Asia.

Соперником 25-летнего Сиренко, который имеет 14 побед в 14 поединках (13 нокаутов) станет соотечественник 29-летний Константин Довбищенко.

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Довбищенко (185 см, 110 кг) предыдущие два боя проиграл, но провел их против ведущих украинских бойцов дивизиона - Андрея Руденко и Александра Захожего.

Добавим, Сиренко сейчас является действующим обладателем поясов WBF International, "German International" и "EBP" в супертяжелом весе.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт, Украина
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