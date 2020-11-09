Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0259  EUR: 33,39 -0,0307 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
43920

Зеленский обиделся на "экспертов" из соцсетей, которые "обрадовались" его болезни

Зеленский обиделся на "экспертов" из соцсетей, которые "обрадовались" его болезни

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский остро ответил тем, кто "обрадовался его болезни" коронавирусом. Глава государства назвал их "людьми с ампутированной совестью", а также заверил, что "зло возвращается обязательно и стократно". Об этом он написал в Telegram-канале, передает УНН.

"... вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и стократно", - написал Зеленский.

Он добавил, что коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты. Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинский ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые потеряли человеческие качества.

Также Зеленский рассказал и о своем самочувствии. Президент отметил, что чувствует себя неплохо.

"... мы все переносим ковид неодинаково. Кому-то везет больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру. Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И все возможно", - резюмировал он.

Добавим, что ранее несколько заявлений о состоянии здоровья Президента сделала и его пресс-секретарь Юлия Мендель. Правда, первое ее сообщение оказалось довольно неоднозначным. Впоследствии она отредактировала его, но сообщение приобрело еще большую популярность в соцсетях и превратилось в мем.

Напомним, сегодня стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Кроме того, стало известно, что у главы ОПУ Андрея Ермака также подтвердили заболевание.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.