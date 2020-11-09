Инфекционист рассказала, нужно ли носить перчатки во время пандемии

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Ношение защитных перчаток не является обязательным во время пандемии COVID-19. Об этом в Telegram-канале "Коронавирус_инфо" заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, сообщает УНН.

"Это не обязательно (ношение перчаток - ред.). Это, скорее, психологический момент для человека. Но перчатки нужно обрабатывать точно так же, как и руки. Поэтому, лишний раз вызвать, особенно у лиц с какими-либо аллергиями, различными экземами, совершенно необязательно. Просто нужно меньше протягивать руки к лицу"", - заявила Голубовская.

Напомним, что Голубовская рассказала, когда возможно усиление ограничительных мер из-за COVID-19.

Добавим, что в Украине по состоянию на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысячи.