Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0259  EUR: 33,39 -0,0307 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
42090

Инфекционист рассказала, нужно ли носить перчатки во время пандемии

Инфекционист рассказала, нужно ли носить перчатки во время пандемии

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Ношение защитных перчаток не является обязательным во время пандемии COVID-19. Об этом в Telegram-канале "Коронавирус_инфо" заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, сообщает УНН.

"Это не обязательно (ношение перчаток - ред.). Это, скорее, психологический момент для человека. Но перчатки нужно обрабатывать точно так же, как и руки. Поэтому, лишний раз вызвать, особенно у лиц с какими-либо аллергиями, различными экземами, совершенно необязательно. Просто нужно меньше протягивать руки к лицу"", - заявила Голубовская.

Напомним, что Голубовская рассказала, когда возможно усиление ограничительных мер из-за COVID-19.

Добавим, что в Украине по состоянию на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысячи.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.