Беларусь запретила въезд двум британским дипломатам
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "TUT.BY новости".
Как отмечается в сообщении, британские дипломаты наблюдали за ходом акций протеста в Минске. Называются их имена и должности - военный атташе Великобритании Тимофей Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лысая Тамвуд.
"По информации правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов", - говорится в сообщении.
Добавим, что 8 ноября Министерством иностранных дел Беларуси учитывая деятельность несовместимой со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Беларуси, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси персонами нон грата, - сообщил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Напомним, что в начале месяца в ЕС утвердили санкции против Лукашенко.