Беларусь запретила въезд двум британским дипломатам

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "TUT.BY новости".

Как отмечается в сообщении, британские дипломаты наблюдали за ходом акций протеста в Минске. Называются их имена и должности - военный атташе Великобритании Тимофей Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лысая Тамвуд.

"По информации правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов", - говорится в сообщении.

Добавим, что 8 ноября Министерством иностранных дел Беларуси учитывая деятельность несовместимой со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Беларуси, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси персонами нон грата, - сообщил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Напомним, что в начале месяца в ЕС утвердили санкции против Лукашенко.