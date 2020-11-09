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Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Турции

Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Турции

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нападающий сборной Украины и "Коньяспора" Артем Кравец занял место в нападении символической сборной лучших футболистов восьмого тура турецкой Суперлиги по версии авторитетного портала "WhoScored", сообщает УНН.

Украинец отметился забитым голом в ворота “Фенербахче” (2:0) и получил оценку в 8,4 балла. Этот показатель стал лучшим в сборной недели.

Кроме Кравца, в символическую команды недели также попали еще двое партнеров по команде украинца.

Как сообщал УНН, Шевченко вызвал Кравца на тренировочный процесс к поединкам сборной Украины в Лиге наций.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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