Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит законопроекты о КСУ

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент рассмотрит все законопроекты относительно урегулирования кризиса вокруг Конституционного Суда Украины. Об этом политик сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

“Парламент всегда был точкой выхода из различных кризисов. Реакция парламента была быстрая (реакция на решение КСУ от 27 октября. — ред.). Во-первых, это законопроект (законопроект Разумкова — ред.), который был подписан большим количеством нардепов, по восстановлению электронного декларирования, фактически. И возвращение к статус-кво статьи 366-1 УК, которая была отменена КСУ. Параллельно, почти все депутатские группы и фракции подали свои законопроекты со своим видением выхода из ситуации. Надо отдать должное, что все политсилы объединились вокруг решения этого вопроса. И я уверен, что мы бы это сделали на прошлой пленарной неделе, но вы знаете, что в последний момент появился альтернативный законопроект (автор Александр Дубинский из фракции „Слуга народа“ — ред.). Мы могли принять этот закон, нарушив регламент, или пойти по регламенту. Мы сократили сроки и я думаю, что на следующей неделе мы сможем рассмотреть и этот законопроект и другие законопроекты, которые помогут урегулировать кризис вокруг КСУ”, — отметил спикер Парламента.

Напомним, что 5 ноября парламентарии приняли за основу законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова по эффективности реализации парламентского контроля. Впрочем, у законопроекта появилась альтернатива в виде законопроекта нардепа Александра Дубинского. Тем самым нардеп отсрочил рассмотрение законпроекта, который был подан ранее спикером парламента.