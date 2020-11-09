Сборная Украины провела первую тренировку в Киеве перед матчем с Польшей

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сборная Украины провела первую тренировку перед товарищеским матчем с командой Польши. Об этом сообщает УАФ, передает УНН.

Уточняется, что утром все футболисты сдали тесты на коронавирус. Один из результатов оказался положительным — у центрального защитника “Динамо” Дениса Попова. В последние дни также стало известно, что из-за травм сбор пропустят форвард “Коньяспора” Артем Кравец и защитник “Шахтера” Виктор Корниенко. У обоих травмы.

Уже вечером команда в составе 25 футболистов под руководством Андрея Шевченко собралась на УТК имени Банникова и приступила к работе.

Напомним, сборная Украины 11 ноября проведет выездной матч с Польшей. Эта игра станет подготовительным этапом для сборной Украины перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020-2021.

14 ноября “желто-синие” сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

Как писал УНН, 13 октября сборная Украины по футболу обыграла Испанию в рамках четвертой встречи сезона в Лиге наций УЕФА.

Президент УАФ Андрей Павелко назвал тогда эту победу закономерным итогом тяжелого труда.

“Этот результат закономерный итог тяжелой работы тренерского штаба Андрея Шевченко и футболистов нашей команды! Команды, бьются до последней секунды и одерживает победу в тяжелом поединке!”, — писал он в Facebook.