COVID-19 у Зеленского: Разумков рассказал, готов ли он выполнять обязанности Президента

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что готов выполнять свои обязанности, как это предусматривает Конституция. Об этом политик сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

В контексте инфицирования президента Владимира Зеленского на COVID-19, спикера Верховной Рады спросили, готов ли он, в случае чего, взять на себя обязанности главы государства.

“По состоянию на сегодня Президент может выполнять свои функции. У президента нет заместителей. Я готов работать как председатель Верховной Рады, как это предусматривает Конституция. Вы же знаете, что я всегда готов выполнять свои обязанности, как это предусматривает Конституция”, — сказал Разумков.

Напомним, что сегодня у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Вслед за Зеленским на COVID-19 заболел руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Позже в правительстве рассказали о состоянии премьер-министра Дениса Шмыгаля и когда он в последний раз общался с Зеленским.