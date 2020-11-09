Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0259  EUR: 33,39 -0,0307 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14460

COVID-19 у Зеленского: Разумков рассказал, готов ли он выполнять обязанности Президента

COVID-19 у Зеленского: Разумков рассказал, готов ли он выполнять обязанности Президента

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что готов выполнять свои обязанности, как это предусматривает Конституция. Об этом политик сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

В контексте инфицирования президента Владимира Зеленского на COVID-19, спикера Верховной Рады спросили, готов ли он, в случае чего, взять на себя обязанности главы государства.

“По состоянию на сегодня Президент может выполнять свои функции. У президента нет заместителей. Я готов работать как председатель Верховной Рады, как это предусматривает Конституция. Вы же знаете, что я всегда готов выполнять свои обязанности, как это предусматривает Конституция”, — сказал Разумков.

Напомним, что сегодня у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Вслед за Зеленским на COVID-19 заболел руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Позже в правительстве рассказали о состоянии премьер-министра Дениса Шмыгаля и когда он в последний раз общался с Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.