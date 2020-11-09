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Фьюри про Усика: никто из топ-15 супертяжеловесов не боится его

Фьюри про Усика: никто из топ-15 супертяжеловесов не боится его

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Обладатель чемпионского титула WBC в "хэвивейте" Тайсон Фьюри в интервью "talkSPORT" сообщил, что его не впечатлила победа Александра Усика над Дереком Чисорой в супертяжелом весе, передает УНН.

Британец уверен, что Усик не сможет боксировать против соперников с большим весом и считает, что бой против Чисоры ни был убедительным в его исполнении.

“Увидели ли мы лучшего Усика в его карьере? Я не уверен. Увидели мы лучшего Усика в супертяжах? Не знаю. Но из этого боя могу сказать, что никто из 15 лучших тяжеловесов не дрожит от Усика. Все спрашивают: „И это то, из-за чего была вся шумиха?“. Это хэвивейт, и супертяжи уже не такие, какими были раньше. Чисора, вероятно, самый мелкий супертяжеловес из всех существующих. Это уже не тяжелый вес. Я понимаю, что многие преуспевающие боксеров хотят подняться в супертяжи, чтобы получать большие деньги. Все они хотят отхватить кусок пирога, но весовые категории придуманы не просто так”, — отметил Фьюри.

Также чемпион мира добавил: “я высоко оцениваю Усика, как мастера техники в тяжелом весе. Но в супертяжелом весе он меня не впечатлил”.

Как сообщалось ранее, Чисора оценил шансы Усика на завоевание чемпионских титулов в “хэвивейта”.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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