В МИД РФ отреагировали на сбитие российского вертолета Азербайджаном

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министерство иностранных дел России "положительно" оценило признание Азербайджаном вины за сбивание российского военного вертолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МИД РФ.

“В связи с заявлением МИД Азербайджана о трагическом инциденте, в результате которого был сбит российский военный вертолет Ми-24:

Тот факт, что Баку немедленно признал свою вину, оцениваем положительно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны”, — сообщили в МИД РФ.

Ранее МЧС Армении заявил, что на границе с Азербайджаном сбили российский вертолет, есть жертвы. Впоследствии Азербайджан признал, что ошибочно сбил российский военный вертолет.