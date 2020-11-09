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В МИД РФ отреагировали на сбитие российского вертолета Азербайджаном

В МИД РФ отреагировали на сбитие российского вертолета Азербайджаном

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министерство иностранных дел России "положительно" оценило признание Азербайджаном вины за сбивание российского военного вертолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МИД РФ.

“В связи с заявлением МИД Азербайджана о трагическом инциденте, в результате которого был сбит российский военный вертолет Ми-24:

Тот факт, что Баку немедленно признал свою вину, оцениваем положительно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны”, — сообщили в МИД РФ.

Ранее МЧС Армении заявил, что на границе с Азербайджаном сбили российский вертолет, есть жертвы. Впоследствии Азербайджан признал, что ошибочно сбил российский военный вертолет.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Армения, Азербайджан, вертолет
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