Степанов рассказал, сколько может продержаться "карантин выходного дня"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. То, сколько времени в Украине продержится карантин выходного дня, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом в эфире программы "Свобода слова" рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает УНН.

Он отметил, что введение такого карантина имеет четкую логику.

"Если мы говорим о карантине выходного дня, в нем есть четкая логика. Логика следующая: мы не можем себе позволить, чисто по экономическим причинам, сделать такой локдаун как сделали наши европейские коллеги, наши соседи, то есть сделать на несколько недель полный локдаун. Мы нашли формулу, когда это будет суббота-воскресенье. Когда будет максимально уменьшено количество контактов между людьми. Всем понятно, что тогда уменьшается цепь передачи болезни. Она разрывается и таким образом мы в состоянии будем стабилизировать ситуацию. Логика наша проста: чтобы не вводить общенациональный локдаун на несколько недель. По срокам, сколько он может продержаться и сколько недель, скажем так, может быть карантин выходного дня. Опять же, все зависит от эпидемиологической ситуации. Если нам удастся таким образом остановить распространение болезни и, как следствие, уменьшить нагрузку на медицинскую систему, хотя бы оставить на том же уровне на котором она есть, то никто не будет держать дальше", - рассказал министр.

Он также отметил, что вопрос введения карантина выходного дня, будет рассматриваться на заседании правительства, которое должно состояться в эту среду.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 469 018 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8565 - летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.