Карабах: премьер Армении сообщил о соглашении с президентами РФ и Азербайджана о прекращении войны

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в Facebook, передает УНН.

“Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень трудное решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненен для меня лично и для нашего народа”, — написал Пашинян.

По его словам, решение о прекращении боевых действий было принято “в результате глубокого анализа военной ситуации”. премьер-министр назвал его “лучшим решением в сложившейся ситуации”.

На сайте Кремля и президента Азербайджана Ильхама Алиева пока нет информации о прекращении карабахского конфликта.

Это заявление Пашиняна произошла на фоне сбивания российского военного вертолета на границе с Азербайджаном, атаку по которому признал Баку . Министерство иностранных дел России “положительно” оценил признание со стороны Азербайджана вины за сбивание техники.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.