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Протестующие ворвались в здание правительства Армении

Протестующие ворвались в здание правительства Армении

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В здание правительства Армении ворвались протестующие. Это происходит на фоне заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении боев в Нагорном Карабахе и подписания соглашения, согласно которому Азербайджану отходит часть территорий в Карабахе, передает УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа" и "News.am".

Так, на центральной площади Еревана в здании правительства собрались несколько сотен митингующих, недовольных подписанием договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Протестующие выкрикивают “не отдадим”. Также они выкрикивают ругательства в адрес действующего премьера Никола Пашиняна и в адрес бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Около 2:30 по местному времени (0:30 по времени Киева) группа граждан ворвалась в здание правительства, где они искали Пашиняна.

News.am передает, что на прилегающие улицы стягиваются силы полиции.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в Кремле подтвердили подписание соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия введет миротворцев в Карабах.

Трансляцию с места событий ведет сайт News.am:

Источник: УНН
Теги: протесты, Армения
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