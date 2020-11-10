Ибрагимович побил бомбардирский рекорд Шевченко в "Милане"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович установил очередной рекорд в чемпионате итальянской Серии А, передает УНН со ссылкой на twitter "Opta".

“Милан” принимал “Верону” (2:2) и смог избежать поражения в компенсированное время благодаря голу Ибрагимовича, ведь 39-летний футболист заключил ударом головой верховую передачу партнера.

Ветеран стал автором достижения при котором он забивает семь матчей подряд. Предыдущий владелец рекорда — украинец Андрей Шевченко (6 матчей).

Заметим, что в текущем сезоне Ибрагимович провел 9 встреч за “Милан” во всех турнирах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 результативными передачами. За 20 встреч, проведенных в прошлом сезоне за итальянский клуб, на его счету 11 голов и 5 результативных передач.