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Ибрагимович побил бомбардирский рекорд Шевченко в "Милане"

Ибрагимович побил бомбардирский рекорд Шевченко в "Милане"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович установил очередной рекорд в чемпионате итальянской Серии А, передает УНН со ссылкой на twitter "Opta".

“Милан” принимал “Верону” (2:2) и смог избежать поражения в компенсированное время благодаря голу Ибрагимовича, ведь 39-летний футболист заключил ударом головой верховую передачу партнера.

Ветеран стал автором достижения при котором он забивает семь матчей подряд. Предыдущий владелец рекорда — украинец Андрей Шевченко (6 матчей).

Заметим, что в текущем сезоне Ибрагимович провел 9 встреч за “Милан” во всех турнирах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 результативными передачами. За 20 встреч, проведенных в прошлом сезоне за итальянский клуб, на его счету 11 голов и 5 результативных передач.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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