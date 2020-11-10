Президент отметил наградами деятелей культуры и искусства

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников национальной культуры и искусства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ № 491/2020 “О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства”.

“Без культуры невозможно представить государство. Культура — это корни, которое держит народ вместе, питающего государство и помогает ей расти, развиваться и преодолевать все препятствия на пути к процветанию. Украинская культура на своем долгом пути подвергалась притеснениям, репрессий и умолчаний. Однако благодаря подвижнической работе украинских писателей, художников, композиторов и режиссеров и украинскому народу удалось сохранить родное слово и найти собственный культурный код. Украинская культура является одним из столпов нашей нации. Это наше сокровище, которое нужно не только беречь, но и приумножать”, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что с обретением независимости Украина получила неисчерпаемые возможности для возрождения украинских культурных традиций.

“И вы, дорогие работники культуры, ежедневно прилагаете все усилия, чтобы не только прославить эти традиции, но и передать их следующим поколениям. Мы с гордостью наблюдаем, как юные создатели получают призовые места на престижных конкурсах, прославляя Украину в глазах мирового сообщества. И это еще раз доказывает, что украинская культура имеет большое будущее”, — добавил Зеленский.

Так, в указе Зеленского постановил наградить деятелей “за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство”.

Президент наградил:

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени

Буравского Николая — главного режиссера театрально-концертного учреждения культуры “Киевский академический театр украинского фольклора „Берегиня“

Вергунова Виктора — директора Национальной научной сельскохозяйственной библиотеки Национальной академии аграрных наук Украины

Орденом „За заслуги“ II степени

Вакуленко Юрия — генеральный директор Национального музея „Киевская картинная галерея“

Гордиенко Аллу — генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей, Киев

Новичка Виллена — режиссера-постановщика акционерного общества „Одесская киностудия“ ”

Федорова Юрия — члена Национального союза кинематографистов Украины, г.Киев

Орденом “За заслуги” III степени

Васяновича Валентина — режиссера, сценариста, кинопродюсера, г.Киев

Лемишку Ярослава — директор Тернопольской областной филармонии

Паперного Евгения — актера театра и кино, г.Киев

Шейка Владимира — художественного руководителя — главного дирижера Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио акционерного общества “Национальная общественная теперадиокомпания Украины”.

Орденом княгини Ольги I степени

Коротун Надежду — директор коммунального учреждения “Херсонская областная универсальная научная библиотека имени Олеся Гончара” Херсонского областного совета

Пети-Потапчук Наталья — директор — художественный руководитель коммунального учреждения культуры “Заслуженный академический Закарпатский народный хор” Закарпатского областного совета

Орденом княгини Ольги III степени

Копиевскую Ольгу — заведующую кафедрой Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, Киев

Медалью “За труд и доблесть”

Тараненко Геннадия — художественного руководителя цирковых номеров государственного предприятия “Государственная цирковая компания Украины”, Киев.

Кроме того, президент Зеленский присвоил почетные звания:

Народный артист Украины — четырем людям.

— четырем людям. Народный художник Украины — двум лицам.

— двум лицам. Заслуженный артист Украины — 22 лицам.

— 22 лицам. Заслуженный деятель искусств Украины — 13 лицам.

— 13 лицам. Заслуженный мастер народного творчества Украины — трем лицам.

Украины — трем лицам. Заслуженный работник культуры Украины — 22 лицам.

— 22 лицам. Заслуженный работник образования — одном человеку, Саранчино Светлане.

— одном человеку, Саранчино Светлане. Заслуженный художник Украины — шести людям.

Напомним, накануне Зеленский назначил временно исполняющими обязанности председателей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской ОГА.