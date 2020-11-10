На нескольких мостах в Киеве образовались пробки

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По состоянию на 8:05 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В целом пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры, Леся Курбаса, Любомира Гузара.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улицах Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Павла Скоропадского и бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе и улица Раисы Окипной.

Движение на мостах - Северном, Дарницком - затруднено в направлении правого берега. На мостах Патона и Метро можно проехать свободно. На Южном мосту заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.

Напомним, на 10 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/долл.